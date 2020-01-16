البنتاجون: الحكومة الإيرانية تتحمل المسؤولية الكاملة في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال جونثان هوفمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، إن الحكومة الإيرانية تتحمل المسؤولية الكاملة في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية.
وأكد هوفمان، خلال مؤتمر صحفي بمقر البنتاجون، أن واشنطن مستمرة في الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على إيران حتى تعود إلى مسار الدبلوماسية وتتصرف كدولة طبيعية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران قد تستهدف قواعد عسكرية بالمنطقة، وبرنامجها الصاروخي يشكل تهديدًا صارخا.
وأضاف جونثان هوفمان أن واشنطن تسعى للمحافظة على علاقتها مع بغداد، مؤكدا استمرار التنسيق والتعاون مع المسؤولين العراقيين، حول بقاء القوات الأمريكية.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن الولايات المتحدة استأنفت عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات العراقية، التي توقفت في أعقاب اغتيال قاسم سليماني في بغداد، أمس الأربعاء.
وبمبادرة من واشنطن توقفت العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين في 5 يناير/كانون الثاني، أي بعد يومين من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة لطائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد.
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