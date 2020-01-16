وزير الخارجية الألماني: المشير حفتر ملتزم بوقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار الحالي في البلاد.

ونقلت وزارة الخارجية الألمانية على حسابها على تويتر اليوم الخميس، أن ماس صرح بعد اجتماعهما في بنغازي بأن "حفتر أبدى استعداده للمساهمة في إنجاح مؤتمر ليبيا في برلين وهو مستعد للمشاركة. كما كرر التزامه بوقف إطلاق النار الحالي".

وأكد المشير خليفة حفتر تمسكه بالثوابت الوطنية وأحقية القوات المسلحة الليبية في الحرب على الإرهاب.

وعبر حفتر خلال لقائه وزير الخارجية الألماني في مقر القيادة العامة في مدينة بنغازي، الخميس عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة الألمانية بشأن ليبيا.

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وأكد حفتر بحسب بيان عن القيادة العامة، تمسكه بالثوابت الوطنية وأحقية الجيش الوطني في محاربة الإرهاب ونزع أسلحة المليشيات والحفاظ على سلامة وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

وتابع البيان أن اللقاء شهد مناقشة حيثيات المؤتمر الدولي الخاص بليبيا المزمع عقده في برلين الأحد المقبل.

ومن المقرر أن ترعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا 19 يناير/كانون الثاني الجاري بمشاركة عدد من زعماء ورؤساء الدول المعنية بالملف الليبي.

وكانت ميركل قد وجهت الدعوة لعدد من الدول لحضور مؤتمر ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، موضحة أن "اللقاء سيكون على مستوى زعماء الدول، وذلك بعد تشاور مع أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة".

وأفادت الحكومة الألمانية بأن مؤتمر برلين ستشارك به الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات ومصر والكونغو وإيطاليا والجزائر وتركيا.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت، الإثنين، أن المؤتمر الدولي حول الأزمة في ليبيا "سيعقد في برلين في كل الأحوال الشهر الجاري"، مشيرة إلى التاريخ المذكور كموعد لانعقاده دون تأكيد.