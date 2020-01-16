دول ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة تطالب إيران بدفع تعويضات

وزراء خارجية كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا - أ.ف.ب

طالب كل من كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، الخميس، إيران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها طهران في 8 يناير/كانون الثاني الجاري.

وشددت الدول الخمس، في بيان مشترك خلال مؤتمر صحفي، على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل وشفاف، وتحقيق عدالة الإجراءات القضائية بحق المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

ولفت البيان الصادر عن (كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا)، إلى أهمية محاسبة المسؤولين عن الحادث وتقديمهم للمحاكمة في أسرع وقت.

كما طالبت كندا، خلال المؤتمر الصحفي، بضرورة تقديم المعلومات بشفافية من الجانب الإيراني فيما يخص تحقيقات الطائرة المنكوبة.

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وفي وقت سابق اليوم الخميس، كرم وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين والبريطاني دومينيك راب مع وزراء خارجية أوكرانيا والسويد وأفغانستان من لقوا مصرعهم في الطائرة المنكوبة.

وشارك كل منهم في إضاءة شموع لتأبين الضحايا في المفوضية الكندية العليا في لندن ووقفوا دقيقة حداد قبل بدء الاجتماع.





وكان للدول الخمس ضحايا على متن الطائرة المنكوبة التي سقطت بعد فترة وجيزة من مغادرتها طهران في طريقها لكييف.

وأسقطت إيران طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينج"، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.

وفور وقوع الحادثة، أنكرت طهران الوقوف وراءها، مشيرة إلى خلل فني، قبل أن تتوجه إليها أصابع الاتهام من كل حدب وصوب، ما أجبر قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، على الاعتراف بمسؤولية بلاده عن إسقاط الطائرة، مؤكدا أنه تم استهدافها للاعتقاد بأنها كانت صاروخ "كروز".