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حاولوا اغتياله بعد حديثه عن تورط إيران

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حاولوا اغتياله بعد حديثه عن تورط إيران
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

نجا مستشار محافظ البصرة لشؤون العشائر، الشيخ محمد الزيداوي، من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون في البصرة، بعد أيام قليلة من تلميحه إلى تورط إيران في اغتيال الصحفي العراقي، أحمد عبدالصمد، والمصور صفاء غالي.

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وجاءت تصريحات الزيداوي الأحد الماضي، وأكد أنه سيتم الكشف في غضون ساعات عن ملابسات جريمة اغتيال أحمد عبدالصمد، وصفاء غالي قرب مبنى قيادة الشرطة.

ولا تزال عمليات التصفية الغامضة للناشطين والصحافيين وغيرهم مستمرة في العراق، الذي يشهد منذ الأول من أكتوبر موجة احتجاجات واسعة انطلقت من العاصمة بغداد، لتتسع إلى محافظات الجنوب، مطالبة بـ»إسقاط نظام المحاصصة والفساد».

وأفاد مصدر محلي في العاصمة باختفاء الناشط المدني، عبدالقاهر العاني، بعد خروجه من منزله باتجاه ساحة التحرير في بغداد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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