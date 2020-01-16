حاولوا اغتياله بعد حديثه عن تورط إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
نجا مستشار محافظ البصرة لشؤون العشائر، الشيخ محمد الزيداوي، من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون في البصرة، بعد أيام قليلة من تلميحه إلى تورط إيران في اغتيال الصحفي العراقي، أحمد عبدالصمد، والمصور صفاء غالي.
وجاءت تصريحات الزيداوي الأحد الماضي، وأكد أنه سيتم الكشف في غضون ساعات عن ملابسات جريمة اغتيال أحمد عبدالصمد، وصفاء غالي قرب مبنى قيادة الشرطة.
ولا تزال عمليات التصفية الغامضة للناشطين والصحافيين وغيرهم مستمرة في العراق، الذي يشهد منذ الأول من أكتوبر موجة احتجاجات واسعة انطلقت من العاصمة بغداد، لتتسع إلى محافظات الجنوب، مطالبة بـ»إسقاط نظام المحاصصة والفساد».
وأفاد مصدر محلي في العاصمة باختفاء الناشط المدني، عبدالقاهر العاني، بعد خروجه من منزله باتجاه ساحة التحرير في بغداد.
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