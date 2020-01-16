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روحاني يستفز العالم ويهدد بريطانيا وفرنسا وألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس، واستفز المجتمع الدولي بتصريحات جديدة عن مشروعهم النووي، حيث أكد أنه لم تعد هناك قيود فيما يتعلق بمشروعهم الذي يثير التوتر في المنطقة.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عنه القول «ليس أمام إيران اليوم أية قيود في مشروعها النووي»، مضيفا «إذا ما قرر الآخرون خفض التزاماتهم بشأن الاتفاق النووي فلن نقف مكتوفي الأيدي وسنواصل خفض التزاماتنا».

وتأتي تصريحات روحاني بعد يومين من إعلان بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل آلية فض النزاعات مع إيران، وذلك بعد انتهاكاتها للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، حيث يتيح تفعيل الآلية في نهاية الأمر إعادة فرض عقوبات على طهران.

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وقالت الدول الثلاث، في بيان «لم يعد أمامنا خيار، بالنظر إلى الإجراءات الإيرانية، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وأن نحيل الأمر إلى اللجنة المشتركة التابعة لآلية فض النزاعات».

وادعى روحاني بأن الإدارة الأمريكية تخطيط للقضاء على النظام الإيراني، وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «يثير المشاكل ليس معنا فحسب، وإنما مع الجميع».

وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تعد واشنطن الأمور لما كانت عليه وترفع كافة العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق.

وخفضت إيران بشكل واسع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لمصلحة طهران.