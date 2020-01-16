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ظريف: الأوروبيون يخافون من عقوبات ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ادعى وزير الخارجية الإيراني أمس أن ثلاث دول أوروبية انصاعت للتهديدات الأمريكية بفرض تعريفات جديدة على بضائعها، عندما قامت بتفعيل آلية تسوية المنازعات الواردة في الاتفاق النووي في خطوة ربما تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وكتب في تغريدة على تويتر ملمحا لألمانيا وفرنسا وبريطانيا «تأكد الاسترضاء، الدول الأوروبية الثلاث أسلمت ما تبقى من الاتفاق لتحاشي رسوم ترمب الجديدة، لن يفلح ذلك يا أصدقائي. أنتم تفتحون شهيته فحسب».

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت أن إدارة الرئيس الأمريكي، هددت بفرض رسوم‭‭ ‬‬جمركية على واردات السيارات الأوروبية إذا لم تعلن بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسميا أن إيران خرقت الاتفاق النووي المبرم عام 2015.