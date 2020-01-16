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العفو الدولية: رصاص الصيد يصطاد المحتجين الإيرانيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

كشفت منظمة العفو الدولية عن وجود أدلة دامغة على استخدام قوات الأمن الإيرانية رصاص الصيد والرصاص البلاستيكي والهراوات ورذاذ الفلفل في تفريق المتظاهرين.

وذكرت المنظمة أن الأمن الإيراني اعتقل بشكل تعسفي عددا غير معروف من المتظاهرين الذين خرجوا منددين بإسقاط الطائرة الأوكرانية، كما أشارت إلى أن بعض المصابين لم يراجعوا المراكز الطبية أو المستشفيات خشية الاعتقال.

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وشهدت الـ48 ساعة الماضية تكثيف الأمن الإيراني وجوده حول جامعتي طهران وأمير كبير، تخوفا من استمرار الاحتجاجات وخروجها عن السيطرة، وفق ما نقل موقع إيران إنترناشيونال، وقال شهود عيان إن القوات الأمنية المكثفة مدججة بالأسلحة الخفيفة والهراوات، وترافقها قوات أمنية بأزياء مدنية تحوم حول الجامعتين في طهران.

اعتقال مصابين من المستشفيات واحتجزت قوات الأمن مصابين من المستشفيات واقتادتهم إلى مكان مجهول في مظاهرات سابقة، بحسب موقع «إيران إنترناشيونال»، فيما دعا فيليب لوثر، مدير أبحاث قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، الحكومة الإيرانية إلى إطلاق سراح المعتقلين في أسرع وقت ممكن، وإنهاء قمع المتظاهرين بإيران.

واندلعت المظاهرات من جديد في إيران، بعد اعتراف الحرس الثوري الإيراني باستهداف طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.