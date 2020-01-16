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فلسطين تنهي رئاستها لمجموعة الـ77

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - نيويورك

اختتمت دولة فلسطين فترة رئاستها لمجموعة الـ77 + الصين، حيث سلمت الرئاسة إلى جمهورية غانا في مراسم بنيويورك شارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الجمعية العامة تيجاني محمد باندي.

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وأثنى غوتيريس على الجهود التي بذلتها فلسطين في توجيه عمل مجموعة الـ77 + الصين على مدى الأشهر الـ12 الماضية، مغتنما الفرصة لدعوة الدول النامية التي تشكل في أغلبها مجموعة الـ77 والصين، إلى تحقيق التزاماتها المعلنة في خطة عمل أديس أبابا، بما فيها المساعدة الإنمائية الرسمية.

وأضاف «في عام 2019 وضعنا أول حجر زاوية، وهذه السنة ستنتقل إصلاحاتنا من المرحلة الهيكلية والإجراءات إلى التنفيذ والنتائج. إن إصلاحاتنا موجهة لنظام تنمية أممي يتجذر في المبادئ التي تناصرها مجموعة الـ77 + الصين وأول هدف هو القضاء على الفقر».

وأفاد الأمين العام بأن القضاء على الفقر بجميع أبعاده يظل التحدي العالمي الوحيد الأكبر وسيكون العمود المركزي في العمل، إضافة إلى القضايا الأخرى، والتي تشمل التغير المناخي والمساواة بين الجنسين وتخفيض الفروقات فيما بين الدول وداخلها.