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هادي يحدد موعد تعيين محافظ ومدير أمن عدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مستشار الرئيس اليمني أحمد بن دغر أن الانسحابات العسكرية المتبادلة بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي ستستمر بالتزامن مع بدء اللجان العسكرية حصر بعض الأسلحة في العاصمة الموقتة عدن.

وأضاف في مقال نشره على صفحته بالـ«فيس بوك» أن تلك الخطوة تأتي تمهيدا لجمع تلك القوات تحت إشراف القوات السعودية لتصبح في عهدتها، حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إدارتها، مشيرا إلى أنه سيعين بعد استكمال المشاورات محافظا لعدن، ومديرا لأمنها، تتلو ذلك مشاورات تشكيل حكومة كفاءات سياسية على قاعدة التشاور، كما ورد في الملحق السياسي في اتفاق الرياض، مشددا على أن التعيينات ستكون خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع.

من جهة أخرى، أحبطت قوات الأمن اليمنية بالجوف عملية تهريب شحنة وقود طائرات مسيرة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي، وأكد مصدر محلي أن قوى أمنية وموظفين في الجمارك أوقفوا شاحنتين تحملان 256 برميل وقود يستخدم في تموين الطائرات المسيرة وأنواع من الصواريخ، بعد الاشتباه في الشحنة التي كانت مسجلة في الإقرار بأنها مادة «تينار»، وفقا لوكالة «2 ديسمبر» التابعة للقوات اليمنية المشتركة.

وأشار المصدر إلى أن الشحنة كانت قادمة عبر خطوط التهريب الممتدة في الصحراء، وتتجه إلى مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة إحالة الأشخاص المسؤولين على نقل الحمولة إلى التحقيق.

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وزودت إيران ميليشيات الحوثي الموالية لها بطائرات مسيرة وصواريخ تعمل بالوقود السائل عبر التهريب، وتلجأ الميليشيات لاستخدام المناطق المحررة في نقل هذه الشحنات التي تقع غالبا في أيدي القوات الأمنية.

ميدانيا لقي القيادي في ميليشيات الحوثي صالح شهارة مع أربعة من مرافقيه مصرعهم، بكمين محكم نفذته قوات الجيش، غربي مدينة تعز.

وأكد مصدر ميداني أن قوات الجيش اليمني استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيات، غربي مدينة البرح، قبل أن تباغتها بهجوم مفاجئ، أسفر عن مصرع القيادي الميداني ومرافقيه، وأحبطت قوات الجيش، محاولة تسلل للميليشيات المتمردة، شمالي معسكر الدفاع الجوي ووادي الزنوج، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها.

وتجددت المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في الضالع، وقالت مصادر ميدانية إن المواجهات تجددت في جبهة المحور الجنوبي الغربي بمديرية قعطبة، وتركزت في باب غلق ولكمة عثمان بجبهة شمالي الفاخر، والمحور الجنوبي الغربي بجبهة الجب.

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