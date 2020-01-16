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ملك الأردن: ليبيا ستتحول إلى سوريا جديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ستراسبورج

حذر عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني من تدهور الأوضاع في ليبيا، قائلا «إنه فى حال انهارت ليبيا فإنها ستكون باتجاه حرب شاملة، لتتحول إلى سوريا جديدة».

وألمح الملك عبدالله فى كلمة أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج بفرنسا إلى أن ليبيا سوف تتحول إلى سوريا جديدة، ولكنها هذه المرة أقرب إلى القارة الأوروبية.

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وقال العاهل الأردني إنه لا يمكن الوصول إلى عالم أكثر سلاما دون شرق أوسط مستقر، مشيرا إلى أن الاستقرار في الشرق الأوسط لا يتحقق دون سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف أن أكثر من سبعين عاما من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد أودت بآمال تحقيق العدالة، وتساءل قائلا: ماذا لو بقيت القدس المدينة العزيزة على قلبي شخصيا، وذات الأهمية التاريخية الكبيرة لعائلتي موضع نزاع؟

وشدد العاهل الأردني على الوقوف إلى جانب «إخوتنا وأخواتنا في العراق»، وأوضح أن تنظيم داعش استغل الأزمة السورية، لافتا إلى أنه خلال الأشهر التسعة الماضية، نزح أكثر من نصف مليون شخص، عدد منهم بالأصل لاجئون.