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المعلمي يحتفي بمندوب تونس في الأمم المتحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - نيويورك أقام مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، مأدبة غداء بمقر إقامته في نيويورك لمندوب تونس السفير منصف البعتي، وأعضاء البعثة التونسية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وجهود تونس في مجلس الأمن. حضر اللقاء رئيس القسم المعني بمجلس الأمن في وفد المملكة السكرتير أول شاهر الخنيني، وعضو القسم المعني بمجلس الأمن في الوفد السكرتير أول عبدالله مشخص، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة السكرتير أول محمد القاضي.



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