الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي بسبب تصريحات أنقرة

قالت مصادر دبلوماسية، إن وزارة الخارجية استدعت اليوم الخميس القائم بالأعمال التركي مصطفى كمال، ردا على تصريحات الخارجية التركية حول عملية القبض على مخربين أتراك بالقاهرة وفقا لصدى البلد.
وخلال جلسة الاستدعاء تم التشديد على القائم بالأعمال التركى على الرفض المصرى لحملة البيانات والتصريحات العدوانية التركية، مع إعادة التأكيد على ضرورة احترام القوانين المصرية وعدم الالتفاف عليها أو خرقها.
وكانت الخارجية التركية قالت إن مداهمة قوات الأمن المصرية مساء الثلاثاء لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وتوقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعد تضييقًا وترهيبًا ضد الصحافة التركية، وتدينه بشدة.
وطالبت أنقرة السلطات المصرية بإخلاء سبيل عاملي مكتب الأناضول بالقاهرة وبينهم مواطن تركي على الفور.
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