تركيا تعلن موعد التنقيب عن الغاز في الحدود البحرية الليبية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بدء عمليات البحث الزلزالي في الحدود البحرية بين تركيا والأراضي الليبية، وفق المذكرة المشتركة الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية، العام الجاري 2020، وذلك لانطلاق عمليات التنقيب عن الغاز في هذه المنطقة.

وقال أردوغان في تصريحات له إنه بدء في إرسال قوات إلى الأراضي الليبية، وذلك ضمن ما تم توقيعه مع حكومة الوفاق.

و قال أردوغا، إن غرضه من المذكرة المشتركة مع حكومة الوفاق، هو الهروب من حالة العزلة التي وضعته فيها دول المتوسط.

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وفيما يخص العراق، أضاف أردوغان أنه قرر القيام بتوسعات جديدة في العراق من خلال قنصليات بلاده في البلد العربي.

وعبر أردوغان عن نية بلاده افتتاح قنصليات جديدة في عدد من المحافظات العراقية، وإعادة العمل في القنصليات القديمة.

وقال أردوغان خلال كلمته في أنقرة لتقييم إجراءات الحكومة التركية خلال عام 2019: "نعتزم إعادة فتح قنصليتينا في البصرة والموصل بالعراق خلال النصف الأول من عام 2020، وكذلك افتتاح قنصليتين جديدتين في النجف وكركوك".