إدغار معلوف : الوجوه والأسامي المطروحة للحكومة أخصائيين ويشهد لهم بالكفاءة

أعرب النائب إدغار معلوف، عن "أمله بأن تخف الاحتجاجات في الشارع مع تشكيل الحكومة الموعودين فيها خلال ساعات"، مشيراً الى ان "الوجوه والأسامي المطروحة أخصائيين ويشهد لهم بالكفاءة، والإشارات إيجابية إن من الشارع أو من المجتمع الدولي".
ولفت معلوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إلى أن "الحكومة المقبلة بحاجة لثقة الشارع والبرلمان وثقة المجتمع الدولي، كما أن وضعنا الاقتصادي الصعب يستدعي مساعدة بطريقة أو أخرى من المجتمع الدولي، وان التحدي الأبرز للحكومة المقبلة هو وضع خطة إنقاذية اقتصادية مالية سريعة"، مشدداً على "وجود ملاحظات كبيرة على السياسة المصرفية وعلى سياسة حاكم مصرف لبنان وعلى سياسات المصارف على الفترات الطويلة، ولكن هذا لا يبرر التكسير، وإن كان ملك عام أو خاص نستنكر التعرض له".
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