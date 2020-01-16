أفادت مصادر مطلعة، عبر "الخليج 365"، بأن اللقاء بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب كان إيجابياً جداً، كاشفة عن حل أكثر من عقد خلال هذا اللقاء.
وأشارت هذه المصادر إلى أنه لا تزال هناك واحدة تحول دون الإعلان عن تشكيل الحكومة يتم العمل على معالجتها، لافتة إلى أنه من المفترض أن يحصل لقاء، في وقت قريب جداً، بين رئيس الحكومة المكلف ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: عقدة واحدة لا تزال تعيق التشكيل ولقاء قريب بين دياب وباسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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