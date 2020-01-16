النشرة: عقدة واحدة لا تزال تعيق التشكيل ولقاء قريب بين دياب وباسيل

أفادت مصادر مطلعة، عبر "​الخليج 365​"، بأن اللقاء بين رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ كان إيجابياً جداً، كاشفة عن حل أكثر من عقد خلال هذا اللقاء.

وأشارت هذه المصادر إلى أنه لا تزال هناك واحدة تحول دون الإعلان عن ​تشكيل الحكومة​ يتم العمل على معالجتها، لافتة إلى أنه من المفترض أن يحصل لقاء، في وقت قريب جداً، بين رئيس الحكومة المكلف ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​.