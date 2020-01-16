نقابة الممثلين شجبت التعرّض للفنّان سليم علاء الدّين

شجبت "نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان" في بيان "الاعتداء الصارخ الذي تعرض له الزميل الممثل والشاعر والاديب سليم علاء الدين والمنتسب للنقابة وهو المشهود له بمناقبيته العالية والتزامه بالقوانين وتنفيذها في ما خص الفساد ومحاسبة المرتكبين بالطرق السلمية"، مشيرة الى أن "علاء الدين كان يناشد المعتصمين عدم التعرض لقوى الامن وهذا ما اكده احد الضباط المتواجدين في المكان، ورغم ذلك تلقى من الخلف ضربات بالهراوة على رأسه ما استدعى نقله إلى المستشفى وهو في حالة حرجة".
ودعت النقابة الى "توخي الحذر في طريقة تعاملها مع مطالب الشعب اللبناني والتي هي مطالبهم ايضاً ".
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