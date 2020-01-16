انتشر ​فيديو​ عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، يظهر مواطنين أقدموا على إعتراض ​سيارة​ تابعة ل​قوى الأمن الداخلي​، مطالبين العناصر الذين في داخلها بتطبيق قانون سير ووضع حزام الأمان، متسائلين أين "مطفأة الحريق". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون إعترضوا سيارة لقوى الأمن وطالبوا عناصرها بتطبيق قانون السير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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