شدّد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، على أنّ "كل عنصر يخطئ وكل إنسان يخطئ وقوى الأمن الداخلي تمارس عملها بجدية وصدق وهي لا تريد التعدّي على أحد وتتصدّى للاعتداءات عليها"، مؤكّدًا أنّ "التّعدّي على القانون ليس مسألة حرية عامّة، وكثيرون منّا عانوا ويعانون من هذا الموضوع منذ 17 تشرين حتى اليوم".
وأعلن في مؤتمر صحافي، أنّ "483 عنصرًا من قوى الأمن الداخلي أُصيبوا بجروح منذ 17 تشرين الأول الماضي"، لافتًا إلى أنّ "صحيحًا أنّ هناك جرحى لدى المدنيين إلّا أنّ معظمهم أصيبوا نتيجة الغاز المسيّل للدموع. لكن عددهم أقل من مُصابي قوى الأمن الداخلي، الذي وصل عددهم الى ثلث عديد قوى مكافحة الشغب". وأوضح "أنّنانمارس عملنا لكي يستتب الأمن".
كانت هذه تفاصيل خبر عثمان: هناك 483 جريحا من قوى الأمن ونحن نمارس عملنا لكي يستتب الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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