الحجار لديب: هلقد بدها تيطلع معك إنو أسباب العجز بالكهرباء هو بيعها بأقل من كلفة إنتاجها؟

رد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على عضو تكتل "​​لبنان​ القوي​" النائب ​حكمت ديب، متسائلاً "بدها كل هلقد ذكاء تيطلع معك إنو أحد أسباب ​العجز​ ب​الكهرباء​ هو بيعها بأقل من كلفة إنتاجها"؟.

يذكر ان ديب قد صرح في وقت سابق ان "39 مليار ​دولار​ ليست للتجهير ولا لإنشاء معامل كهرباء جديدة، بل قيمة الفيول التي حرقها البعض لإنتاج الكهرباء وبيعها بأقل من الكلفة على مدى 30 سنة".