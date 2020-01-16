رد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب، متسائلاً "بدها كل هلقد ذكاء تيطلع معك إنو أحد أسباب العجز بالكهرباء هو بيعها بأقل من كلفة إنتاجها"؟.
يذكر ان ديب قد صرح في وقت سابق ان "39 مليار دولار ليست للتجهير ولا لإنشاء معامل كهرباء جديدة، بل قيمة الفيول التي حرقها البعض لإنتاج الكهرباء وبيعها بأقل من الكلفة على مدى 30 سنة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار لديب: هلقد بدها تيطلع معك إنو أسباب العجز بالكهرباء هو بيعها بأقل من كلفة إنتاجها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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