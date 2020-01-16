أسود: إفلاس البلد ونهبه من إنجازات مجموعة "البيك" البهية

ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، على أنّ "أكذب فكرة ألقاها "البيك" (رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط) اليوم هي أنّ العهد هو من رفض الإصلاح، فيما "مصرف لبنان" طبّق السياسة الماليّة الّتي طلبتها الحكومات المتعاقبة".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بمعني آخر يا بيك، إفلاس ونهب البلد من إنجازات مجموعتك البهيّة، ورمي المسؤوليّة على عهد جلستم معه على الطاولة وعرقلتم دوره. فعلًا آراء "حقها فرنك مقدوح".
وكان قد أشار جنبلاط في تعليق سابق، إلى أنّ "لبنان اليوم بين مطرقة العقوبات الأميركية والسدانة الإيرانية، تنهال الضربات من كلّ مَيل. لكن تدمير المصارف يشكّل ضربة وجوديّة للكيان اللبناني"، موضحًا أنّ "المصرف المركزي سار بتعليمات السلطة السياسيّة بتمويل دولة ينخرها الفساد، وما من أحد اعترض، إلى أن أتى من طلب الإصلاح ورفضه العهد ولا يزال".
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