تقدم وزير المهجرين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ غسان عطاالله، بكتاب إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ألبرت سرحان، طلب منه إحالته الى ​النيابة العامة التمييزية​ وهيئة القضايا في ​وزارة العدل​ يتضمن مستندات تتعلق بموضوع هدر أموال عامةً وفساد عن المرحلة السابقة في ​وزارة المهجرين​ و​صندوق المهجرين​. وبدوره احال وزير العدل الكتاب الى النيابة العامة وهيئة القضايا.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير المهجرين قدم كتابا لوزارة العدل يتضمن مستندات تتعلق بموضوع هدر أموال عامة بالمرحلة السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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