مستشار خامنئي: أميركا علمت أن الرد على إيران سيضع قواتهم بخطر لذلك تراجعوا

أعلن مستشار المرشد الأعلى ال​إيران​ي للشؤون العسكرية، ​يحيى صفوي​، أن أميركا علمت أن الرد على إيران سيضع قواتهم وقواعدهم في خطر لذلك تراجعوا، وان احد الامور التي دفعت أميركا للتراجع عن الرد هو رعب الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ من الحشود التي شاركة بتشييع قائد "​فيلق القدس​" ​اللواء​ ​قاسم سليماني​"، لافتاً الى ان "ترامب لا يفهم بشكل كامل القواعد السياسية والأمنية والعلاقات والقوانين الدولية، و​الجيش​ الأميركي سوف يجبر على الانسحاب من منطقة غرب آسيا".

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