البنتاغون: لا نية لسحب قواتنا من العراق ولم نوقف العمليات ضد داعش بسوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع الاميركية​- البنتاغون، "عدم وجود نية لسحب ​القوات​ الاميركية من ​العراق​ والهدف هو هو البقاء في ​الشرق الأوسط​، وبسبب التأثير الإيراني تم وقف العمليات"، مشيرةً الى ان "العمليات العسكرية في ​سوريا​ لم تتوقف ضد ​تنظيم داعش​ الارهابي، وسيتم مواصلة التخطيط وإعادة الانتشار والتطلع إلى استئناف العمليات".

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