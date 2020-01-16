شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: ما يحدث من موظفى المحليات قمة الإهمال واللى مش عايز يشتغل يقعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، خلال إجتماعيها ، اليوم الخميس ، موازنة البرامج والأداء للعام المالي 2020/2021 بشكل مبدئي من عدد من الوزارات، ومنحت مهلة أسبوع واحد فقط لاستكمال ما لم يتم تسليمه.

وفي بداية الاجتماع الثاني وجهت النائبة سيلفيا نبيل الشكر لممثلي الوزارات علي مجهودهم، قائلة " لو حضرتوا وقت إشادة النقد الدولي باللي عملتوه كنتم هتبقوا فخورين، علشان من صندوق النقد الدولي كانوا مندهشين خاصة في التعاون بين البرلمان والحكومة من أجل البناء، والانتهاء من مجموعات التدريب، ونشكركم ع التطور".

وقالت نبيل ، إن ما يحدث من الوزارات المتأخرة في التسليم، وخاصة وزارتي التنمية المحلية والصحة، قمة الإهمال، مطالبة برد وزير التنمية المحلية علي ما يحدث من تقصير للموظفين في تطبيق موازنة البرامج والأداء، بقولها : " اللي مش عايز يشتغل يقعد في بيتهم".

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وشددت البرلمانية، على ضرورة الحزم لأن أكبر مشكلة في مصر تتمثل في المحليات، مطالبة برد قوي وواضح من الوزارة مع المقصرين ، مؤكدة أنها علي ثقة بأن وزير التنمية المحلية لن يرضى بما يحدث، وسيقوم بمعاقبة المقصرين، موضحة أن هناك استجابة من المديريات لا بأس بهاعلى عكس دواوين عموم المحافظات.

وكانت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، عقدت اجتماعا ، اليوم الخميس، لتسلم موازنة البرامج والأداء للعام المالي 2020/2021 بشكل مبدئى، وفي بداية الاجتماع، وجه الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، الشكر للجنة الفرعية وأعضاء لجنة الخطة الداعمين لتنفيذ اللجنة الفرعية، قائلا " نحن نسطر واقع جديد لمصر"، مشيرا إلى أن جميع الوزارات أصبحت تنفذ موازنة البرامج، بعد سنين طويلة من تطبيق موازنة الأبواب والبنود، لافتا إلى أن هذا الأمر إذا تم مقارنته بمحاولات السنوات السابقة، فقد بدأنا نضع لبنات حقيقية علمية متأصلة بناءا على شهادات خبراء دوليين، ومنهم صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، الذين شهدوا بأننا نسير فى الاتجاه الصحيح وبخطوات سريعة.