شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أبو العلا لـ"وفد برلماني فرنسى" : لن نقبل تدخل عسكرى خارجى في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النائب أيمن أبو العلا، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان، اليوم الخميس، وفد فرنسي برئاسة السيناتور لوكونت عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الفرنسيين بالخارج، في حضور النائبة شيرين فراج والنائبة ماريان عازر من الجانب المصرى.

وخلال اللقاء، أكد أبو العلا، علي أن الموقف المصري الداعم للحل السياسي في ليبيا يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة هناك وجيش وطني، وأن القاهرة لن تقبل بتدخل عسكرى خارجى في ليبيا، مع التشديد علي أهمية دعم المجتمع الدولي للجيش الليبي باعتباره القوي المنظمة بها للحفاظ علي أراضيه.

وحول تطور المباحثات بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة، أكد أبو العلا أن مصر ليست ضد التنمية في أديس أبابا، لكنها أيضا تؤكد علي حقوقها التاريخية في مياه النيل، وتتمسك بها.

وقال أبو العلا، إن انتخابات مجلس الشيوخ من المتوقع أن تسبق انتخابات مجلس النواب حتي الآن، لافتاً إلي انتظار البرلمان قوانين الحكومة في هذا الصدد، وفيما يتعلق بقانون انتخابات الإدارة المحلية فتم إعادته إلي اللجنة المختصة للتوفيق بين كافة الآراء المطروحة من الناحية الدستورية.

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وتطرق رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية إلي أهمية تشجيع السياحة الفرنسية إلي مصر، لاسيما مع الامان الذي تحظي به، كما دعا إلي أهمية دعم القصر العيني الفرنسي.

وصاحب البرلماني الفرنسي، القنصل العام الفرنسي، وأيضا المستشار السياسي للسفارة الفرنسية بالقاهرة كاترين لاتوما.