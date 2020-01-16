رقية ماغي لا تنوي مقاضاة باطمة “شفقة عليها”

قالت الفنانة المغربية رقية ماغي، أخيرا، إنها تشفق على الفنانة دنيا باطمة، لذلك لن ترفع دعوة قضائية ضدها بخصوص محادثة تسيء إليها فيها.

وتسربت على مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرا، محادثة تتحدث فيها باطمة عن رقية ماغي بالسوء، إذ أكدت هذه الأخيرة لجمهورها أنها فعلا محادثة حقيقية، وليست مفبركة.

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وكتبت رقية ماغي على حسابها في أنستغرام: “لا ولن أرفع أي دعوى قضائية، ليس خوفا، وإنما رأفة بحال صاحبة المحادثة لما هي عليه من موقف محرج، مضيفة أن شرطة الجرائم الإلكترونية أكدت حقيقة هذه المحادثة، مشيرة إلى أن محتواها فيه سب، وتهديد، ويعود إلى فترة زمنية قديمة بعد إصدارها لعملها الوطني “المغرب وجمالو”.

وبررت رقية عدم مقاضاتها لباطمة، علما أنها لم تذكر اسمها مباشرة في منشورها، بأنها تشفق عليها، وقالت: “في الأخير ليس العود القماري هو سبب نجاح أي أغنية أو إيصالها إلى الدوائر العليا”.

ويعتبر الخلاف بين باطمة ورقية ماغي قديم زمنيا، وانطلق بعد انطلاق المنافسة بينهما في السوق الفنية الخليجية، ليطفو إلى السطح عبر مواقع التواصل، عبر اتهام باطما لها بتقليدها.