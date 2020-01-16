رسميا.. مهاجم “الأسود” يتعاقد مع إشبيلية الإسباني لمدة 5 سنوات – صورة

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، واحد من أبرز الأندية المنافسة في الدوري الإسباني، قبل قليل، تعاقده الرسمي مع يوسف النصيري، مهاجم المنتخب المغربي لكرة القزم، قادما من ليغانيس.

ونشر النادي الأندلسي، خبرا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكد فيه توقيعه لعقد مع اللاعب مدته 5 سنوات، أي إلى غاية 30 يونيو 2025.

وقد وقع ابن مدينة فاس عقدا جديدا في مسيرته الاحترافية، بعد أن اجتاز بنجاح الفحوصات الطبية، صباح اليوم الخميس.

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وسيكون على إشبيلية، الذي يحتل المركز الرابع في البطولة الإسبانية برصيد 35 نقطة ويواجه ريال مدريد السبت المقبل، أن يدفع الشرط الجزائي عن اللاعب المغربي الذي يقدر بحوالي 20 مليون أورو.

ويعد النصيري، الذي وقع أربعة أهداف هذا الموسم مع فريقه الحالي ليغانيس، من أغلى التعاقدات في تاريخ فريق العاصمة، الذي انضم إلى صفوفه قادما من مالقة مقابل أكثر من خمسة ملايين أورو.