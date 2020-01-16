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شهد مجمع القواسم، أمس الأربعاء، في طنجة، استنفار رجال الأمن، وعناصر الوقاية المدنية، بعد انتشار روائح كريهة من إحدى الشقق السكنية، حيث فوجئ الجميع بوجود لحم فاسد داخل مطبخ الشقة المذكورة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن المصالح الأمنية توصلت بإخبارية تفيد بوجود رائحة كريهة منبعثة من إحدى الشقق، إذ رجحت أن يكون الأمر متعلقا بوجود جثة متحللة.
وحلت المصالح الأمنية، رفقة عناصر الوقاية المدنية، والسلطات المحلية، في عين المكان، حيث حددوا الشقة، واقتحموها، ظنا منهم أن الأمر يتعلق بوجود جثة متحللة، إلا أنهم فوجئوا بوجود لحم فاسد داخل ثلاجة المطبخ.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة.. روائح كريهة وشكوك تَخلق حالة استنفار وتدفع لاقتحام شقة- التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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