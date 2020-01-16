البرلمان الروسي يصادق على مرشح بوتين لرئاسة الوزراء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادق البرلمان الروسي "الدوما" اليوم، الخميس، على تكليف ميخائيل ميشوستين برئاسة الوزراء، خلفا لدميتري مدفيديف.

وأيد مجلس الدوما الروسي بأغلبية الأصوات اختيار الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس هيئة الضرائب الفدرالية، ميخائيل ميشوستين، لشغل منصب رئيس الوزراء، حسب قناة "روسيا اليوم".

وجاء التصويت بعد سلسلة اجتماعات عقدها ميشوستين مع الكتل النيابية الأربع بالبرلمان صباح الخميس، حيث أجمعت كتلة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم على تأييد ترشيحه، وعبر حزبا الليبرالي الديمقراطي و"روسيا العادلة" أيضا عن دعمهما لميشوستين، بينما أعلن الحزب الشيوعي أنه يعتزم الامتناع عن التصويت.

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وأعلن رئيس الوزراء الروسي المكلف، مرشح الرئيس فلاديمير بوتين، أمام النواب اليوم أن الحكومة بحاجة لبذل مزيد من الجهود كي يشعر الروس بتحسن حقيقي في حياتهم.

وقال ميشوستين "كما شدد الرئيس مرات عدة، يجب أن يشعر الناس بالفعل بالتغيرات الحقيقية لما هو أفضل، لكن حتى الآن لا يزال هذا الأمر بعيدا". وجاءت تصريحات ميشوستين الذي يتولى حاليا رئاسة مصلحة الضرائب الروسية، أمام النواب الذين يتعين أن يوافقوا على ترشيحه. وأضاف "أمام الحكومة مهام كبيرة جدا".

ويخلف ميشوستين مدفيديف الذي قدم الأربعاء استقالة حكومته، على خلفية اقتراح بوتين إجراء تعديلات على الدستور، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات هامة تعزز من سلطة رئيس الوزراء والبرلمان.