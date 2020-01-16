وفاة الفنانة المصريّة ماجدة الصباحي عن 89 عامًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رحلت الفنانة المصريّة الشهيرة ماجدة الصباحي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 89 عامًا، وتم تأكيد نبأ الوفاة، من ابنة الفنانة الراحلة، غادة نافع، وفقًا لما ذكرت وسائل إعلام مصريّة.

وتُعد ماجدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، واشتهرت بتقديم أفلام عديدة متنوعة، صُنف عدد منها في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

تميّزت ماجدة الصباحى، بأداء الأدوار الرومانسية، لكنها كانت شديدة الذكاء، حيث أنها عندما نجحت في تقديم هذه النوعية من الأدوار، ذهبت إلى منطقة أخرى لتقدم الأدوار السياسية، ولمعت فيها بل كان أبرز أدوارها، المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد، بفيلم "جميلة"، كما قدمت دور الصحافية التي تكتب عن الحرب والجنود والاعتداءات الصهيونية خلال فترة حرب تشرين الأول/ أكتوبر بفيلم "العمر لحظة" مع أحمد زكى وأحمد مظهر.

وتعد أفلام "جميلة بوحيرد"، و"العمر لحظة"، و"أين عمري"، و"الحقيقة العارية" من أبرز أعمال الفنانة التي ولدت في 6 أيار/ مايو 1931.