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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي والان مع التفاصيل
الخميس 16 يناير 2020
صورة أرشيفية
استدعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، القائم بالأعمال التركي في القاهرة على خلفية ضبط خلية إعلامية تركية تنشر معلومات مفبركة عن الأوضاع في مصر.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت أمس الأربعاء، القائم بالأعمال المصري في أنقرة إثر توقيف موظفي وكالة الأناضول في القاهرة.
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