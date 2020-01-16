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وزارة الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 16 يناير 2020

صورة أرشيفية

استدعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، القائم بالأعمال التركي في القاهرة على خلفية ضبط خلية إعلامية تركية تنشر معلومات مفبركة عن الأوضاع في مصر.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت أمس الأربعاء، القائم بالأعمال المصري في أنقرة إثر توقيف موظفي وكالة الأناضول في القاهرة.

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