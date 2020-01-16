شاهد .. نائبة توجه إنتقاداً حاداً للغنوشي وتطالب بسحب الثقة عنه بسبب لقاءه أردوغان

الخميس 16 يناير 2020

برلمانية تونسية

وجهت نائبة في البرلمان التونسي، إنتقاداً حاداً لرئيس البرلمان، راشد الغنوشي على خلفية لقاءه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جلسة مغلقة .



وقالت النائبة في جلسة المساءلة التي عقدت أمس بعد موافقة البرلمان أمس بأغلبية ساحقة في إنعقادها، قالت أن الغنوشي بعد إسقاط الحكومة هرول إلى تركيا للقاء أردوغان في جلسة مغلقة خلال زيارة غير معلنة .. معتبرة هذا الأجراء خيانة عظمى للوطن .

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ودعت النائبة، الغنوشي إلى الخجل مما فعله .. مخاطبة الغنوشي بقولها "ليس من حقك بعد حضور إجتماع مجلس الأمن الوطني والإطلاع على خطة الدفاع للقاء الرئيس التركي دون حضور السفير التونسي في أنقرة .

وطالبت بسحب الثقة من رئيس البرلمان بتهمة الخيانة .. مستغربة ان يقوم رئيس البرلمان بلقاء رئيس دولة يستعد لطعن دولة شقيقة هي ليبيا .