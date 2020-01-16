شكرا لقرائتكم خبر عن «غريفيث» : السلام سيتحقق في اليمن العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إن العمليات العسكرية تراجعت بشكل ملحوظ في اليمن، ومن المفترض أن يتحقق السلام في اليمن خلال هذا العام.

جاء ذلك في إحاطة قدمها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي.