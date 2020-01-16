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هازارد افضل لاعب بلجيكي للمرة الثالثة توالياً

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2020-01-16 | 16:22

هازارد افضل لاعب بلجيكي للمرة الثالثة توالياً

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توج جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، إدين هازارد، بجائزة أفضل لاعب بلجيكي خارج بلده خلال عام 2019، وفقًا لما قدمه طوال العام الماضي وتحديدًا مع قبل الانتقال إلى سانتياجو برنابيو.
وتسلم هازارد جائزته من صحيفة "HLN" البلجيكية والتي تقدمها سنويًا، بعدما تفوق برصيد 458 نقطة على كل من لاعب وسط مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، والذي حصد 348 نقطة وهداف مانشستر يونايتد السابق وإنتر ميلان الحالي، روميلو لوكاكو، برصيد 248 نقطة.

بينما جاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تيبو كورتوا، في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة فقط.

وكان هازارد قد انتقل إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، بمقابل مادي قيمته 100 مليون يورو ولمدة 5 سنوات.

الجدير بالذكر أن هازارد يغيب عن ريال مدريد في الوقت الحالي بسبب إصابة تعرض لها في قدمه خلال مباراة أمام باريس سان جيرمان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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