هازارد افضل لاعب بلجيكي للمرة الثالثة توالياً

2020-01-16 | 16:22
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توج جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، إدين هازارد، بجائزة أفضل لاعب بلجيكي خارج بلده خلال عام 2019، وفقًا لما قدمه طوال العام الماضي وتحديدًا مع تشيلسي قبل الانتقال إلى سانتياجو برنابيو.
بينما جاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تيبو كورتوا، في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة فقط.
وكان هازارد قد انتقل إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، بمقابل مادي قيمته 100 مليون يورو ولمدة 5 سنوات.
الجدير بالذكر أن هازارد يغيب عن ريال مدريد في الوقت الحالي بسبب إصابة تعرض لها في قدمه خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.
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