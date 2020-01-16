دعا محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم الخميس، لإعادة آلاف الأطفال من أبناء المقاتلين في صفوف تنظيم "داعش" من سوريا إلى بلدان ذويهم.
وأفاد التقرير بأن "ذلك بدوره يشكل خطرا على حقوقهم في الحصول على الجنسية، ويعرقل عمليات إعادة لم شملهم ويعرضهم بشكل أكبر لخطر الاستغلال والانتهاكات".
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، إن اعتقال الأطفال مع البالغين هو "انتهاك مروع"، داعيا الحكومات المعنية إلى التحرك لوقف ذلك، كما اعتبر أن "كل هذا التأخير في نقل الأطفال من هذه السجون أمر مشين... إنها فضيحة".
وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى أن نحو 28 ألفا من أطفال المقاتلين الأجانب يقيمون في مخيمات في سوريا.
واعتقل منذ العام الماضي مقاتلون أجانب من نحو 50 بلدا في سوريا والعراق في أعقاب انهيار "الخلافة" التي أعلنها تنظيم "داعش" في البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر بلغ عددهم أكثر من 28 ألفاً.. محققون أمميون يدعون لإعادة أطفال 'داعش' لدول ذويهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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