المنافذ: ضبط مسافر عراقي بحوزته قطع أثرية فرعونية يروم تهريبها الى ايران

وقال الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم ضبط مسافر عراقي بحوزته قطع ومخططات أثرية يروم تهريبها من العراق الى إيران عبر منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان".

وأضاف البيان أنه "كان بحوزة المسافر قطع أثرية فرعونية عدد (4) ولوحة تتضمن رسوم فرعونية".