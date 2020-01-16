- 1/2
- 2/2
2020-01-16 | 15:35
1,077 مشاهدة
وغازل ميرام المنتخب الوطني بعدما نشر صورة له رفقة اسود الرافدين عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، قائلاً: "عمل غير منتهي"، ليضع حداً لاشاعات اعتزاله اللعب دولياً وتشوقه للعودة الى صفوف الاسود.
ميرام يواصل تدريباته بالصالات الرياضية، في إطار تحضيراته للموسم المقبل في الدوري الاميركي MLS، حيث من المؤمل ان يجد اللاعب فريقاً جديداً يدافع عن الوانه خلال الفترة المقبلة.
وكانت الصحافة الاميركية، قد ربطت ميرام بالانتقال الى صفوف فانكوفر وايتكابس، حيث يتواجد زميله في المنتخب الوطني علي عدنان.
وغاب اللاعب العراقي عن صفوف المنتخب الوطني في المباريات الاربع الماضية بتصفيات المونديال امام هونغ كونغ وكمبوديا وايران والبحرين.
وكان مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، قد اكد بان الباب لا زال مفتوحاً امام اللاعبين المغتربين للعودة الى صفوف المنتخب.
كانت هذه تفاصيل خبر جستن ميرام يستعيد لياقته تحضيراً للعودة الى اسود الرافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.