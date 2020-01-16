نادي الحدود يجدد الثقة برئيسه الركابي

وافتتح المؤتمر بعزف السلام الجمهوري ثم قراءة آي من الذكر الحكيم تبعها قراءة سورة الفاتحة على روح فقيد نادي الحدود والرياضة العراقية نائب رئيس الهيئة الادارية الاستاذ سعد مالح وعلى روح شهداء العراق كافة.ثم القى قائد قوات حرس الحدود كلمة بهذه المناسبة اشاد فيها بالدور الذي لعبته الادارة السابقة في الارتقاء بمستوى النادي ،ومتمنياً للهيئة الإدارية الجديدة الموفقية والسداد في مشوارها المقبل.

و بدأت الفقرات الاساسية للمؤتمر الانتخابي وبحضور (175) عضواً من الهيئة العامة من اصل (186) حيث تم قراءة التقرير الاداري والذي تلاه امين سر الهيئة الادارية، حازم تيموز.

ومن ثم تم التصويت عليه بالإجماع، ثم قرأ محمد جاسم التقرير المالي وحضي هو الاخر بموافقةالهيئة العامة وبالإجماع ايضاً.



واعلن رئيس الهيئة الإدارية السابقة العميد فؤاد ناصر حل الهيئة الإدارية تمهيداً للبدء بالعملية الانتخابية.

وبعد اكمال عملية الاقتراع، اعلنت النتائج والتي افرزت عن فوز فؤاد ناصر وحازم تيموز وصفاء عباس ومحمد جاسم واحمد كاظم وبتول درعم وعلي باسم وعماد وطيد.

ووفقاً لقانون 18 النافذ، تم اختيار المناصب الاربعة من قبل اعضاء الهيئة الإدارية الجدد، حيث اختير العميد فؤاد ناصر الركابي رئيساً للهيئة الإدارية وصفاء عباس نائباً للرئيس وحازم تيموز اميناً للسر واحمد كاظم اميناً مالياً.

