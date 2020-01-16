عاد حيدر وعلي مع رفاقهم الى صفوفهم الدراسية بعد ثلاثة أشهر من الاضراب عن الدوام في مدارس الديوانية، الفرحة ارتسمت على وجوههم بعودتهم لإكمال مستقبلهم الدراسي، في وقت أكدت الكوادر التعليمية على تعويض تلاميذ صفوف المراحل المنتهية من الحصص الدراسية الضائعة خلال فترة الاضراب بدروس إضافية. نقابة المعلمين العراقيين في الديوانية من جانبها اكدت ان كوادرها التدريسية ستعوض فترة الإضراب بساعات دراسية إضافية لإكمال المناهج التعليمية، مطالبة بتوفير بنى تحتية لسد النقص الحاصل في الأبنية المدرسية.

وكانت نقابة المعلمين العراقيين قد دعت الى الاضراب العام عن الدوام خلال مشاركتها في تظاهرات تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، كما شارك الآلاف من الطلبة في التظاهرات.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... مدارس الديوانية الابتدائية تعود الى الانتظام بالدوام الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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