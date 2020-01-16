وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، تعزيز التعاون بين البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية السعودي، الخميس، نظيره الفرنسي والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية إلى الرياض.
وتبادل الطرفان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.
وقد سبق هذا اللقاء، اجتماعاً لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
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