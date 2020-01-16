وزير لبناني: نقترب من تشكيل الحكومة الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حسن خليل، الخميس إن البلاد تقترب من تشكيل حكومة جديدة.

وقال خليل في تصريحات صحفية بعد لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، إن الحكومة الجديدة ستتألف من 18 وزيرا اختصاصيا.

ولبنان بدون حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول بعد موجة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد.