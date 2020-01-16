10 قتلى بينهم 5 جنود أتراك في انفجار بالرقة السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 10 أشخاص بينهم 5 جنود أتراك قتلوا، وأصيب آخرون جراء انفجار في بلدة السلوك شمال الرقة.

وذكر أبوالحارث، القيادي في الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة، إن من بين القتلى القائد في الجيش السوري ثابت الهويش.

وقال سكان محليون في بلدة سلوك، إن المربع الأمني الذي يقع في منطقة الناحية غرب بلدة سلوك، حدث بداخله انفجار بعد ظهر الخميس، ولم يستطع أحد دخوله لأنه يضم مقرات فصائل المعارضة.

وأضاف السكان أن جميع السيارات التي تدخل إلى المربع الأمني تخضع لتفتيش دقيق، ولكن بعض المارة تحدثوا عن صهريج لنقل المياه دخل إلى المقرات وربما كان مفخخاً، وهو أول انفجار يستهدف مقراً للجيش الوطني.

وشهدت "سلوك" انفجار 5 سيارات مفخخة ودراجة نارية، منذ دخول الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة السورية إلى البلدة في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل فيها 22 شخصا، وأصيب العشرات بجروح.