شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية ألمانيا: حفتر يبدي استعداده للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، اليوم الخميس، إن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر أبدى استعداده للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا



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