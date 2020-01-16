إصابة 4 عسكريين عراقيين في انفجار سيارة مفخخة قرب الحدود مع السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

الخليج 365

أصيب 4 من قوات حرس الحدود العراقية في انفجار سيارة مفخخة، اليوم الخميس، بمحافظة الأنبار قرب منفذ عرر الحدودي مع السعودية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال قائد حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الأنبار العقيد صلاح العيساوي، إن“سيارة مفخخة كانت تقف على جانبي أحد الطرق الرابطة بين ناحية النخيب ومنفذ عرر الحدودي مع السعودية (غرب الأنبار)، انفجرت بعد اقتراب قوة من اللواء السابع (حرس حدود) لتفتيشها“.

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وأشار، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الانفجار أدى إلى إصابة ضابط و3 جنود، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأوضح العيساوي أن القوات الأمنية العراقية أغلقت كافة الطرق المؤدية إلى مكان الحادث، وأجرت عملية تفتيش واسعة النطاق، للمركبات المتوقفة قرب مكان الحادث، تحسبًا لوجود مفرقعات أخرى.

واستعاد العراق أراضي يسيطر عليها تنظيم ”داعش“، كانت تقدر بثلث مساحة العراق، خلال حرب استمرت 3 سنوات وانتهت أواخر العام 2017.

لكن التنظيم ما زال يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لشن هجمات مفاجئة.