وزارة الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، القائم بالأعمال التركي في القاهرة على خلفية ضبط خلية إعلامية تركية تنشر معلومات مفبركة عن الأوضاع في مصر.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت أمس الأربعاء، القائم بالأعمال المصري في أنقرة إثر توقيف موظفي وكالة الأناضول في القاهرة.