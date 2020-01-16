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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
استدعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، القائم بالأعمال التركي في القاهرة على خلفية ضبط خلية إعلامية تركية تنشر معلومات مفبركة عن الأوضاع في مصر.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت أمس الأربعاء، القائم بالأعمال المصري في أنقرة إثر توقيف موظفي وكالة الأناضول في القاهرة.
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