واشنطن تهدد تركيا بالعقوبات بسبب صفقة الصواريخ الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

جدد مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والسياسية، كلارك كوبر، التأكيد على أن تركيا ستتلقى العقوبات على خلفية شرائها منظومة الصواريخ الروسية S-400، يتناقص، بانتظار أن تعالج الخلافات بينها وبين واشنطن.

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ونقلت وكالة تاس الروسية عن كوبر قوله للصحفيين إنه ”من الخطأ القول إن تركيا أفلتت من العقوبات على الذي فعلته بشراء هذه الأسلحة من روسيا“.

وأضاف أن طرد تركيا من البرنامج المشترك لبناء طائرة F-35 جرى تنفيذه، لكن العقوبات ما زالت قائمة وتنتظر، مشيرا إلى أن واشنطن لا تستخدم أسلوب الإعلان عن برمجة قراراتها من هذا النوع.

وكانت روسيا أعلنت أنها استكملت صفقة تزويد تركيا بصواريخ أس 400، بقيمة 2.5 بليون دولار.

وفي ديسمبر 2019 أعلنت إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي، أنها أقرّت رزمة من العقوبات على تركيا وقطاعها المالي ردا على عمليتها العسكرية في شمال سوريا وعلى شرائها الصواريخ الروسية.