تداول هاشتاج "أردوغان يدمر الاقتصاد التركي" عقب إصراره علي بناء قناة إسطنبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج يحمل عنوان "أردوغان يدمر الاقتصاد التركي"، منددين بتصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يصر على بناء مشروع قناة إسطنبول الجديدة.

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وكان قد أكد عدد من الخبراء، أن تلك المشروع سيؤدي إلي تدمير جميع الموارد الطبيعية وسيحمل البلاد تكاليف البناء الضخمة، التي تبلغ 12 مليار دولار، بخلاف التحفظات الكبيرة التي لحقت بالمشروع من ناحية البيئة تثير الجدل حول الهدف من المشروع.

وزعم "أردوغان"، أن قناة إسطنبول ستكون بمثابة "مشروع القرن"، قائلا إنه "سيعمل على توفير طريق بديل للممر المائي في مضيق البوسفور"، رغم أن علماء البيئة، حذروا من بناء قناة بموازاة مضيق البوسفور، والتي يمكن أن تدمر إمدادات المياه المحلية والنظام الإيكولوجي الإقليمي، حيث ستقوم بربط بحار مرمرة والبحر الأسود، واللذين لهما مستويات ملوحة مختلفة.

وانتقد عمدة إسطنبول المنتخب حديثا، المشروع باعتباره كارثة بيئية ومالية، مشيرا إلى أن التكلفة الحقيقية ستكون أكثر من 75 مليار دولار، كما يشير بعض المحللون والخبراء إلى أن الرسوم التي قد يدفعها السفن لعبور القناة واستخدام المضيق من المحتمل أن يمثل انتهاكا لاتفاقية مونترو.

كما أكد بعض الخبراء، أن الهدف من مشروع قناة إسطنبول، هو إعطاء فرصة لأنقرة للسيطرة على وصول السفن الحربية إلى البحر الأسود، مضيفين "يبدو أن صراعًا جديدًا يلوح في الأفق بشأن هذه القناة المثيرة للجدل".