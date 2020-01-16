شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشير خليفة حفتر يوافق على حضور مؤتمر برلين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وافق قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، على المشاركة في مؤتمر برلين، بشأن التسوية في ليبيا، المنوي عقده يوم الأحد المقبل. وذكرت مصادر ليبية أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أعلن كذلك مشاركته رسميا في المؤتمر، خلال اجتماعه بعدد من القيادات السياسية والاجتماعية والعسكرية. وقالت وكالة ”YOURMEDIA AGENCY“ الألمانية على حسابها بموقع ”تويتر“، إن حفتر أبلغ وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الذي يزور بنغازي حاليا، موافقته على المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية. وتستضيف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، إلى جانب زعماء تركيا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين ومصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا، يوم الأحد المقبل، في مؤتمر برلين للسلام في ليبيا. وأكد ماس قبل مغادرته إلى بنغازي، أنه سيتحدث إلى حفتر نيابة عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قائلا: ”رسالتنا واضحة، لا يمكن كسب هذا الصراع عسكريا من قبل أي شخص“.

