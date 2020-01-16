وزير الاقتصاد يتحرك بناء على شكوى "النشرة"

بعد ما نشرته "​الخليج 365​" للزميل ​محمد علوش​ عن مخالفات في محطات وقود لا تلتزم بالأسعار المحددة من قبل ​وزارة الطاقة والمياه​، تحرك وزير الاقتصاد في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​منصور بطيش​، الذي أكد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بناء على شكواكم، توجه مراقبو ​مديرية حماية المستهلك​ اليوم الى المحطات المذكورة، وقد تم تنظيم ​محضر ضبط​ في محطة علامة – ​حارة حريك​ لاحتكار اصحاب المحطة مادة ​المازوت​".

وأضاف: "كما توجهنا الى محطة ميدكو - ​الاونيسكو​ وتبين ان المحطة غير مخالفة وتلتزم بالسعر الرسمي، الا ان صاحب المحطة اعرب عن تلقيه عدة شكاوى على موظفي الدوام الليلي من قبل المستهلكين وهو يحقق بالموضوع لمعاقبتهم. ونحن سنواصل متابعة الموضوع صوناً لحقوق الناس".