خليل: نحن على عتبة تأليف الحكومة وهي من 18 وزيرا كما طرح دياب

أعلن وزير المال في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​، في تصريح بعد إنتهاء اللقاء بين رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، ورئيس الحكومة المكلف حساب دياب أن "اللقاء كان إيجابيا جدا وهو إستكمال لتواصل مستمر وقد أمّن مناخات جعلت الإتفاق على تشكيل حكومة إختصاصيين تمثل أوسع شرائح ممكنة".

وشدد خليل على "أننا تقدمنا اليوم الى حد كبير جدا ونحن على عتبة ​تأليف الحكومة​ ​الجديدة​، هي حكومة اختصاصيين من 18 وزيرا كما طرح دياب واعتمد فيها معايير موحدة"، مشيرا الى أن "المهم أن ننتقل الى مرحلة التأليف بأسرع وقت".